"Группы сядут - и договоримся": Зеленский уверенно рассказал о контрактах по транзиту газа через Украину

Владимир Зеленский и Ангела Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил твердую убежденность, что новые договоры по транзиту газа через Украину будут заключены.

С таким заявлением он выступил во вторник, 18 июня, во время пресс-поинта с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Зеленский прямо заявил - "Украине никто не будет выкручивать руки [по поводу транзита газа - Главред]".

"Для нас важно, и я услышал подтверждение от фрау Меркель, чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом. Что касается рисков. Вы знаете, что у нас заканчивается контракт в конце этого года, мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", − подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле ситуацию на Донбассе и обговорил схему обмена пленными. Кроме того, Меркель, стоя рядом с Зеленским на красной дорожке в ожидании гимнов Украины и Германии, внезапно впала в дрожь.