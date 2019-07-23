"Путин как Добби" и браки с собаками: самые яркие цитаты премьера Британии Джонсона об Украине, РФ и не только

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании / Reuters

Борис Джонсон одержал убедительную победу на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

В борьбе за лидерство в Консервативной партии обошел нынешнего главу британского МИД Джереми Ханта.

Поскольку консерваторы имеют в парламенте большинство, Джонсон автоматически становится новым премьер-министром страны.

Главред выбрал самые показательные цитаты Бориса Джонсона, бывшего журналиста, регулярно пишущего колонки по разным поводам в СМИ, экс-мэра Лондона и экс-главы МИД Королевства, одного из главных идеологов Брексита, автора биографии Уинстона Черчилля, чтобы пролить свет на противоречивую фигуру нового британского премьера.

Борис Джонсон об Украине

До тех пор, пока не будут решены ключевые вопросы - не будет прекращена дестабилизация Донбасса и не решен вопрос статуса Крыма - территории суверенного европейского государства - нельзя говорить об улучшении отношений. Наша цель состоит в том, чтобы попытаться показать, что нам вовсе не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями.

Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров.

Борис Джонсон о России

Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Но если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем! Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет. Но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии.

После аннексии Крыма, вторжения в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломов, попытки переворота в Черногории, сокрытия химического оружия в Сирии, взлома бундестага и вмешательства в выборы в мире стало слишком много стран, ощущающих пагубные действия России.

Я читал историю Фукидида о Пелопоннесской войне. Это очевидно, что Афины с их демократией, открытостью, культурой и цивилизацией были аналогами США и Запада. Россия для меня была закрытой, злобной, милитаристической и антидемократической, как Спарта.

Очень важно показать, что виновниками [отравления Скрипаля] не являются ни жители России, ни сама Россия. У нас нет ссоры с Россией. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве - в том состоянии, в котором оно находится в настоящее время.

Борис Джонсон о Путине

[Путина] считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете. Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Несмотря на то, что [Путин] похож на Добби, домашнего эльфа, он безжалостный и манипулирующий тиран.

Борис Джонсон о США

Хочу, чтобы вы знали, что я ничего не имею против Орландо, хотя шанс, что вас там застрелят или ограбят, конечно, гораздо выше, чем в Лондоне.

Мой ораторский стиль был раскритикован таким авторитетом, как Арнольд Щварценеггер. Это был неприятный момент, мои друзья, когда мои навыки риторики были подвергнуты критике со стороны австрийского киборга с односложной речью

Президент Обама заявил, что из уважения к международной торговле мы должны занять место в конце очереди. Но не в поции, которую Америка обычно требует от Королевства, когда речь идет о вещах типа войны в Ираке.

Поразительные политические таланты Обамы позволяют предположить, что он более чем способен возвыситься над любыми личными историческими обидами, которые он мог унаследовать

Частично кениец президент Обама имеет наследственную неприязнь к Британской империи.

Я просто нахожу совершенно странным, что американцы читают нам лекции о том, что мы должны отказаться от своего суверенитета и контроля, когда американцы даже не подпишутся под международной конвенцией о морском праве, не говоря уже о Международном уголовном суде.

Борис Джонсон о Евросоюзе

Если мы покинем границы ЕС, если мы выйдем из системы ЕС, мы освободимся от огромного количества ненужного регулирования, которое сдерживает эту страну. Мы сможем установить свои собственные приоритеты, принять собственные законы и установить собственную налоговую политику в соответствии с потребностями этой страны.

ЕС пытается создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер, разные люди пробовали, и это оканчивалось трагически. ЕС - это попытка сделать то же самое другими методами.

Итальянцы, который были величайшей силой по производству моторов, были абсолютно уничтожены евро - как и было задумано немцами.

Борис Джонсон о Великобритании

Лондон – после Афин и Рима – третий самый влиятельный город в истории.

В столице Англии зародился дарвинизм. А также и марксизм. А если на то пошло, то и тэтчеризм, и анархо-коммунизм Петра Кропоткина, жившего в Бромли.

Пинг-понг был изобретен за английским обеденным столом в 19 веке и назывался Вифф-Вафф! И в этом, полагаю, мы можете увидеть различие между нами и остальным миром. Другие нации, французы, смотрели на обеденный стол как возможность пообедать. Мы посмотрели на него и увидели возможность сыграть в Вифф-Вафф.

Если вы говорите, что это странно и грубо ожидать от женщин сокрытия своего лица [за бурками], я полностью согласен. Я бы пошел дальше и сказал, что абсолютно нелепо, что люди выбирают выглядеть как почтовые ящики. Если студентка в университете выглядит как грабитель банков, я бы попросил ее снять покрытие чтобы поговорить с ней.

Если гей-браки – это ОК – хотя я не уверен в этом – тогда не вижу принципиальной причины, по которой союз не может быть заключен между тремя мужчинами, или, например, двумя мужчинами и собакой.

Расхожее мнение наших дней состоит в том, что Вторая мировая война была выиграна русской кровью и на американские деньги. И хотя это отчасти верно, верно и то, что Черчилля Гитлер наверняка бы победил.

Борис Джонсон о политике

У меня столько же шансов стать премьер-министром, сколько быть обезглавленным фрисби, или найти Элвиса на Марсе, или после реинкарнации стать оливкой.

Этот континент, Африка - пятно на карте, но не на нашей совести. Его проблема состоит не в том, что мы когда-то правили там - проблема в том, что мы не правим там больше.

Если вы закрываете глаза на уклонение от платы за проезд, если вы приучаете людей избегать мелких нарушений, вы увеличиваете вероятность того, что они будут совершать более серьезные преступления. Именно по этой причине у нас так много беспорядков в Лондоне.

Тони Блэр просто невероятен, он как микс из Гарри Гудини и смазанного жиром поросенка. В своей неуловимости он практически не человек. Загнать в угол Блэра все равно что пытаться прибить желе к стене.

Голосование за Тори увеличит груди вашей жены и повысит ваши шансы на приобретение BMW M3.

Ожидается, что Джонсон официально станет премьером уже завтра, 24 июля. В борьбе за лидерство в Консервативной партии обошел нынешнего главу британского МИД Джереми Ханта.

Правящей политсиле пришлось проходить через все пертурбации после того, как со всех постов в мае нынешнего года ушла Тереза Мэй − после многомесячной и нещадной критики за то, что она неспособна закончить процедуру "Брекзита" − выхода Великобритании из Европейского союза.