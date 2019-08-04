Вилли Токарев: лучшие песни и творческий путь

Вилли Токарев / baldino.com.ua

Биография и творческий путь Вилли Токарева

Свое экзотическое имя (Вилен) он получил от родителей-коммунистов (инициалы и первые буквы фамилии советского вождя В.И.ЛЕНина).

Интересно, что Токарев начинал свой творческий путь в Ленинграде как исполнитель джаза и много лет играл на контрабасе. Всеволод Левенштейн (впоследствии прославившийся как ведущий музыкальной передачи на ВВС Сева Новгородцев) вспоминал, что Токарев обладал практически идеальным слухом и хорошо владел инструментов.

После нескольких лет работы в различных ленинградских джазовых и эстрадных коллективах (в том числе и популярнейшем ансабле "Дружба" с солистком Эдитой Пьехой) из-за начавшихся гонений на джаз Токарев (уже тогда сочиняющий песни) уезжает сперва в Мурманск, а затем, в 1974-м и вовсе эмигрирует в США.

Читайте такжеУмер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансоньеПосле нескольких лет различных поденных работ, он выпускает пластинку "В шумном балагане" (1981), после чего становится известным как исполнитель ресторанно-блатной музыки в среде русских эмигрантских кругов США.

Далее Токарев, помимо активной работы в ресторанах Садко, Приморский и Одесса, основал собственный лейбл One Man Band, под крышей которого записал и выпустил около двадцати пластинок.

В 1989-м, в разгар перестройки, Токарев приезжает с гастролями в СССР, где имеет громадный успех. После распада Союза он возвращается в Россию и поселяется в Москве.С тех пор Токарев с различной регулярностью гастролировал и выпускал новые альбомы. Последний, "Дети Земли", вышел пять лет назад - в 2014-м.

Песни Вилли Токарева (главные хиты):

1. Рыбацкая (с легендарной скабрезностью - "Эх, хвост чешуя - не поймал я ни.. чего")

2. Небоскребы



3. Тетя Хая (в тексте которой упоминается известный советский актер Борис Сичкин - прославившийся ролью Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях".

4. Люба-Любонька (известная, правда в исполнении Любови Успенской)

5. Стаканчики.