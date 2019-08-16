У Джеффри Эпштейна нашли переломы шеи / presstv.com

Вскрытие показало, что у скандального друга Дональда Трампа, миллиардера Джеффри Эпштейна, который умер в тюрьме, были множественные переломы костей шеи.

Отметим, что задержали Эпштейна 7 июля этого года. Следствие обвиняло его в том, что тот пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девочек. Кроме того, его винили и в том, что он делился несовершеннолетними девчонками и с другими влиятельными людьми. Сам Эпштейн вину свою категорически отрицал.

Так вот, стало известно, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость, которая у мужчин находится рядом с "адамовым яблоком", сообщает Washington Post со ссылкой на людей, осведомленных о результатах экспертизы.

"Такие переломы могут быть у тех, кто вешается, особенно если они старшего возраста. Но они чаще встречаются у жертв убийств в результате удушения", - пишет издание.

К слову, что это первые подробности смерти Эпштейна, которые стали известны в результате вскрытия.

Читайте такжеКто такой Джеффри Эпштейн и почему он внезапно покончил с собойНапомним, ранее голливудские звезды обвинили Путина в смерти Эпштейна. Джеффри Эпштейн не только должен был отсидеть в тюрьме 45 лет, но и мог раскрыть имена влиятельных друзей, которые помогли создать сеть торговли девушками для секс-рабства. Поэтому некоторые звезды сразу подумали о Путине.

"Тревожно, что могущественный миллиардер, обвиняемый в торговле несовершеннолетними для секс-рабства, который уже находился под наблюдением,совершает самоубийство, и умирает во время нахождения в федеральном заключении, а его многочисленные секреты о других могущественных людях идут с ним в могилу. Это звучит как событие, которое могло произойти в России, не думаете?", - написал Джордж Такей.