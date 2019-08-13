Голливудские звезды обвинили Путина в смерти Эпштейна

Джеффри Эпштейна убил Путин, уверены звезды Голливуда / presstv.com

Убийство друга Трампа Джеффри Эпштейна всколыхнуло сеть, особенно учитывая абсурдность версии самоубийства человека, за которым следили в следственном изоляторе.

Многие звезды Голливуда отреагировали на инцидент, и одним из возможных причастных назвали президента России Владимира Путина.

Джеффри Эпштейн не только должен был отсидеть в тюрьме 45 лет, но и мог раскрыть имена влиятельных друзей, которые помогли создать сеть торговли девушками для секс-рабства. Поэтому некоторые звезды сразу подумали о Путине.

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"Тревожно, что могущественный миллиардер, обвиняемый в торговле несовершеннолетними для секс-рабства, который уже находился под наблюдением,совершает самоубийство, и умирает во время нахождения в федеральном заключении, а его многочисленные секреты о других могущественных людях идут с ним в могилу. Это звучит как событие, которое могло произойти в России, не думаете?", - написал Джордж Такей.

"Россия убила Джеффри Эпштейна. и Россия отвечает за всё", - пишет Алек Болдуин.

"Влад!" — написал в ответ на новость о смерти миллиардера Рон Перлман, известный ролями в Хэллбое, Часе Ведьм, Тихоокеанском Рубеже и других фильмах.

"Это то же самое, что и Путинид", - написал любитель России Дэйв Батиста в ответ на твит о суициде Джеффри Эпштейна.

А начал все ведущий MSNBC Джо Скарборо, когда написал в Twitter: "Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мёртвым в тюремной камере. Как предсказуемо... по-русски".

Вскоре он вынужден был написать твит-опровержение, и попросить прощение у россиян.

"Для тех немногих, кто полагает, что русские были вовлечены в убийство Эпштейна, см. ниже. Ваше недоверие очевидно. Проще говоря, вы лжете. Тем не менее, жизнь слишком коротка. Я снимаю свой обвинительный твит и продолжаю удивляться, почему я все еще в Твиттере", - написал он.

В предыдущем твите он попытался просто отшутиться от обвинений: "Уважаемые русские, если вы смотрите это, хочу, чтобы вы знали, что я не думаю, что вы убили Джеффри Эпштейна. Но вы действительно напортачили в баскетбольном финале Олимпийских игр 1972 года с нами. P.S. - Спасибо за помощь в победе во Второй мировой войне. И за Толстого. Он хорош".

Напомним, Джеффри Эпштейн был близким другом семьи Клинтон и крупным донором их фонда. Сам Билл Клинтон часто бывал на борту частного самолёта Эпштейна с говорящим названием Lolita Express.

Прошлый раз заключение Эпштейна было довольно условным, ему даже позволялось вести некоторые финансовые сделки, и частично покидать место заключения.