Найден мертвым скандальный миллиардер – друг Трампа: что известно

10 августа 2019, 23:12

Джеффри Эпштейн умер в собственной камере.

Джеффри Эпштейн умер
Джеффри Эпштейн умер / vanityfair.com

Умер Джеффри Эпштейн, американский финансист и миллиардер, оскандалившийся из-за обвинений в торговле людьми и педофилии. Он как раз ожидал решения суда.

Мужчине было 66 лет. Его нашли мертвым в собственной камере. Скорее всего, он покончил с собой, пишет ВВС.

Задержали Эпштейна 7 июля этого года. Следствие обвиняло его в том, что тот пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девочек. Кроме того, его винили и в том, что он делился несовершеннолетними девчонками и с другими влиятельными людьми.

Читайте также"Вова, сыграй в ящик": в Сети обсуждают, как "змей" Путин потрогал мальчикаСам Эпштейн вину свою категорически отрицал.

В то же время это было не первой подобное обвинение в его адрес. В 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и склонению несовершеннолетних девушек к проституции. Тогда ему грозил пожизненный срок, но благодаря сделке со следствием он смог сократить наказание до 13 месяцев.

Сделка вызвала скандал в обществе. Ведь Эпштейн был близким знакомым таких влиятельных людей, как Дональд Трамп, Билл Клинтон, британский принц Эндрю. С ним водили дружбу бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Причем некоторые жертвы рассказывали, что на вечеринках Эпштейна вынуждены были вступать с некоторыми из его гостей в сексуальную связь .

По данным СМИ, жертвами насилия со стороны распутного миллиардера стали порядка 60 девушек.

Ранее под Киевом задержали педофила. Извращенец заманил 6-летнюю девочку в дом под предлогом того, что хочет научить ее "просматривать игрушки на мобильном телефоне".

Как известно, в последнее время появляется все больше сообщении о развращении малолетних. Так, 22 июля стало известно, что в Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон. А 16 июля в столичном ТРЦ 28-летний мужчина совратил 11-летнего мальчика, который раздавал листовки.

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США смерть умер миллиардер
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