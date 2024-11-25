Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на декабрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в декабре

В какие даты лучше ничего не делать

Лунный календарь на декабрь 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе, пишет Главред.

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Фазы Луны в декабре 2024 года:

Убывающая луна в декабре: 16-31 числа

Новолуние в декабре: 1 числа

Растущая луна в декабре: 2-14 числа

Полнолуние в декабре: 15 числа

Лунный календарь на декабрь - благоприятные дни

Благоприятные дни для путешествий: 2, 9, 10, 15, 17-19, 22.

Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 9, 11, 15, 21, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 11, 14, 15, 21.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 30.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 7, 11, 12, 17, 18, 26.

Лунный календарь на декабрь - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни в ноябре 2024 года: 1, 4, 6, 10, 13, 16, 25, 31.

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Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

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