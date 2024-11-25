От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

Бытует мнение, что определенные предметы могут приносить неудачу семье, если они находятся в неправильном месте в доме. Иногда лучше держать руку на пульсе на всякий случай избавиться от таких вещей, от греха подальше.
Эксперты издания Telegrafi опубликовали список, какие вещи лучше не приурочивать к собственному опрятному дому, чтобы сохранить хорошую удачу и приятную атмосферу, передает Главред.
Какие вещи в доме могут притянуть беду?
- Зеркало перед кроватью. Считается, что зеркало, направленное на кровать, может создавать трудности в личных отношениях, впуская негативную энергию в гармоничный брак.
- Черные двери. Черные двери считаются неблагоприятными, если они выходят на север, ведь это может принести в дом неудачи.
- Колючие растения. Острые предметы и растения с шипами, например, кактусы, связывают с негативной энергетикой. Чтобы привлечь позитив, лучше избегать таких элементов в доме.
- Неудачное расположение календаря. Календарь на входной двери напоминает о прошлом и, по поверью, может влиять на продолжительность жизни жильцов.
- Картина с кораблекрушением корабля. Изображение кораблекрушения ассоциируется с разрушениями, которые могут ухудшить атмосферу и энергетику в доме.
К слову, эксперты также сообщили, что нельзя делать 26 ноября. Например, чтобы не начались проблемы со здоровьем, не стоит обижать домашних любимцев.
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Каково происхождение кактусов?
Кактусы - растения Нового Света, то есть происходят из Южной и Северной Америки, а также островов Вест-Индии. Только один вид, Rhipsalis baccifera, естественно встречается также в Африке, на Мадагаскаре и Шри-Ланке. Кроме того, человек распространил некоторые виды кактусов - прежде всего опунции - на все континенты, кроме Антарктиды. Вид Opuntia humifusa распространен в Средиземноморье и встречается на побережье Крыма, а также на юге Поволжья, пишет Википедия.
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