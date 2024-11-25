От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

Некоторые предметы могут привлечь опасности, болезни или негативную энергетику в ваш дом.

https://glavred.info/life/ot-kalendarya-do-kaktusa-neozhidannye-veshchi-kotorye-mogut-prinesti-neudachu-v-dom-10617260.html Ссылка скопирована

Какие вещи могут притянуть неудачу в дом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Бытует мнение, что определенные предметы могут приносить неудачу семье, если они находятся в неправильном месте в доме. Иногда лучше держать руку на пульсе на всякий случай избавиться от таких вещей, от греха подальше.

Эксперты издания Telegrafi опубликовали список, какие вещи лучше не приурочивать к собственному опрятному дому, чтобы сохранить хорошую удачу и приятную атмосферу, передает Главред.

Какие вещи в доме могут притянуть беду?

Зеркало перед кроватью. Считается, что зеркало, направленное на кровать, может создавать трудности в личных отношениях, впуская негативную энергию в гармоничный брак. Черные двери. Черные двери считаются неблагоприятными, если они выходят на север, ведь это может принести в дом неудачи. Колючие растения. Острые предметы и растения с шипами, например, кактусы, связывают с негативной энергетикой. Чтобы привлечь позитив, лучше избегать таких элементов в доме. Неудачное расположение календаря. Календарь на входной двери напоминает о прошлом и, по поверью, может влиять на продолжительность жизни жильцов. Картина с кораблекрушением корабля. Изображение кораблекрушения ассоциируется с разрушениями, которые могут ухудшить атмосферу и энергетику в доме.

К слову, эксперты также сообщили, что нельзя делать 26 ноября. Например, чтобы не начались проблемы со здоровьем, не стоит обижать домашних любимцев.

видео дня

Другие новости о приметах:

Каково происхождение кактусов? Кактусы - растения Нового Света, то есть происходят из Южной и Северной Америки, а также островов Вест-Индии. Только один вид, Rhipsalis baccifera, естественно встречается также в Африке, на Мадагаскаре и Шри-Ланке. Кроме того, человек распространил некоторые виды кактусов - прежде всего опунции - на все континенты, кроме Антарктиды. Вид Opuntia humifusa распространен в Средиземноморье и встречается на побережье Крыма, а также на юге Поволжья, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред