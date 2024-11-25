Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

Что можно делать 26 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 26 ноября / фото: .pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко кричат петухи

Почему в этот день нельзя есть кислые продукты

Зачем именно в этот день нужно отдать все долги

26 ноября церковь почитает память святого преподобного Алимпия Столбника. Как сообщает Главред, он родился в Пафлагонии и рано покинул отчий дом.

Он посвятил жизнь Богу, получил духовное образование. Он проводил жизнь в молитве, посте и духовном созерцании. Алимпий стал духовным авторитетом для многих, вокруг места его подвигов образовались общины и появились два монастыря - мужской и женский.

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Проповеди Алимпия вдохновляли многих христиан на аскетизм. Он умер в возрасте 100 лет.

Что можно делать 26 ноября

В этот день нужно отдать все свои долги. Считается, что тогда новые доходы потекут рекой.

В этот день нужно помолиться. У святого просят спокойствия.

Что нельзя делать 26 ноября

1. Нельзя 26 ноября обижать домашних животных. Иначе у вас начнутся проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 26 ноября есть кислые продукты. Предки верили, что тогда в семью могут прийти несчастья и проблемы.

3. Нельзя 26 ноября употреблять продукты животного происхождения. Так как продолжается Рождественский пост.

Приметы 26 ноября

Если в этот день выпало много снега, то на Юрия Весеннего 23 апреля вырастет много травы.

Если в этот день на деревьях иней, то в следующем году будет большой урожай.

Если в этот день метель, то весной будет много травы.

Если в этот день громко кричат петухи, то скоро придет потепление.

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