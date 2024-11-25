Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в декабре 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда нельзя стричь волосы в декабре

Лучшие дни для стрижки в декабре

Хотите, чтобы новая стрижка не только украсила ваш образ, но и принесла удачу? Лунный календарь поможет выбрать идеальные дни для похода к парикмахеру. Влияние фаз Луны играет важную роль в укреплении волос, их росте и общем состоянии.

Главред узнал, когда в декабре 2024 года лучше подстричься, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми и красивыми!

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Когда лучше подстричься в декабре месяце?

Благоприятные дни для стрижки волос в декабре2024 года: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 декабря. Эти дни считаются наиболее подходящими для радикальных изменений в прическе.

Когда нельзя стричь волосы в декабре

На 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 числа декабря стрижку волос лучше не планировать из-за фаз Луны. В эти дни волосы могут начать выпадать и выглядеть тусклыми после стрижки.

Когда лучше красить волосы в декабре 2024

3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 и 29 декабря – удачные дни для окрашивания волос, когда качество процедуры будет на высоте. Эти даты – отличное время для экспериментов с цветом. Обращай внимание на лунный календарь перед любыми изменениями в уходе за волосами, и твои пряди будут сиять здоровьем и красотой!

Дополнительно, хорошими датами для окрашивания являются 6, 7, 17, 18 и 27 декабря. Вы можете смело экспериментировать с имиджем в эти дни, чтобы встретить осень с обновленным и ярким образом.

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Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

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