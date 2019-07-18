Экс-боец UFC арестован по обвинению в педофилии

Абель Трухильо / News.ru

Американский боец смешанного стиля Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка, а также по обвинению в преступной непристойности. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо.

К слову, в 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к бывшей супруге.

Абель Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провел в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а еще один поединок был признан несостоявшимся.

Отметим, что Трухильо проигрывал таким соперникам, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.