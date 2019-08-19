В Польше украинец погиб на заводе LG

Медики пытались помочь 28-летнему украинцу, но безуспешно / Фото: Polskapresse

В Польше неподалеку от города Вроцлав в результате несовместимых с жизнью травм погиб 28-летний гражданин Украины.

Как сообщает Gazeta Wroclawska, авария случилась на производственной линии.

Уточняется, что данный филиал LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для автомобилей. В разгар рабочего дня украинца затянуло в механизм, и он получил тяжелые травмы спины. Оборудование повредило мужчине ключицу и раздробило грудь, а цепь нанесла рваные раны в области шеи.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики пытались оказать ему помощь, однако травмы оказались смертельными.

"По данному вопросу ведутся расследования. А пока рано говорить о деталях", - сообщил заместитель окружного инспектора труда города Вроцлав Анджей Погорски.

Напомним, на строительстве нового газопровода в Малопольском воеводстве Польши погиб украинец. Огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.