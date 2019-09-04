В Словении предложили ЕС новое решение для европейского статуса Украины и Турции

Борут Пахор / Reuters

Президент Словении Борут Пахор предложил чиновникам Евросоюза предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан полноценное членство.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем выступлении во время панельной дискуссии о будущем ЕС на 14-м Стратегическом форуме в Бледе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал заявление Пахора. "Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал Чавушоглу.

Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Напомним, ранее российской корпорации Газпром пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину. До этого политический и экономический эксперт Тарас Загородний сделал прогноз по членству в Евросоюзе.