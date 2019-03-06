"Нормативы ЕС – это убийство": эксперт сделал прогноз по членству Украины в Евросоюзе

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Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что для Украины нет необходимости вступать в Европейский Союз, поскольку это образование является проектом Германии и выгодно только для этой страны.

"В ЕС везде кризис, везде все плохо, потому что вся промышленность де-факто в Германии. И только в Германии все хорошо: у нее и профицит платежного баланса, и экономика ориентирована на экспорт. Во всех остальных странах ЕС – кризис. Посмотрите на Италию или Грецию. У Польши тоже дефицит торгового баланса. Но пока у нее есть дотации, Польша себя неплохо чувствует. Польша – пожалуй, единственная страна ЕС, помимо Германии, которая себя неплохо чувствует. Все остальные переживают депопуляцию, сокращение промышленности. То же самое касается стран Балтии", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Загороднего, причина кризиса в большинстве стран Евросоюза – это чрезмерно высокие требования к странам.

"Для всех остальных стран выполнение нормативов ЕС – это убийство собственной промышленности, превращение в аграрные страны и т.д. Если брать те страны, которые не следовали нормативам ЕС, то единственный позитивный пример – Словакия, которая плевала на требования ЕС о том, что в страну не нужно привлекать инвестиции", - подчеркнул он.

Читайте такжеЭксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президентаЭксперт заявил, что Украина должна извлекать от сотрудничества с ЕС исключительно прибыль, игнорируя драконовские требования, которые часто озвучивают европейские партнеры.

"Например, ЕС требует, чтобы Украина вывозила в Европу лес-кругляк. ЕС хочет, чтобы мы экспортировали сырье, но это не разговор. Нам интересно машиностроение, перерабатывающая промышленность. А если европейцы не хотят, будем с ними разговаривать иначе. Тем более, что у нас нет никаких моральных ограничений в отношении Евросоюза после того, как он нарушил Договор о свободной торговле в 2014 году, когда запретил экспорт в нашу страну оружия и товаров двойного назначения, хотя Украина не была под санкциями и ничего не нарушала", - констатировал аналитик.

Загородний подытожил, что Евросоюз буквально бросил Украину на растерзание России, поэтому в ответ Киев должен диктовать удобные для себя условия.

Напомним, Загородний высказал мнение, что Украине необходимо снова сделать Крым частью своей территории, а затем решать проблемы с Крымским мостом.