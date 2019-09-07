"Гигантский шаг к миру": Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ

Дональд Трамп / GettyImages

Обмен пленными между Украиной и Россией прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По его словам, возвращение удерживаемых лиц в Украину и Россию является "первым гигантским шагом к миру".

"Россия и Украина только что обменялись большим числом удерживаемых лиц. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру", - написал он в Twitter.

Читайте также"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленнымиКроме того, президент США также поздравил с обменом обе страны.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.