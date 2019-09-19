Болгария строит газопровод в Европу в обход Украины

Болгария строит ответвление от Турецкого потока / turkstream.info

Государственный газовый оператор Болгарии будет транспортировать газ в Европу в обход Украины, согласно подписанному контракту на 1,1 млрд евро, который заключен накануне с группой из Саудовской Аравии.

Как сообщает AP, документ подписан между государственным оператором Булгартрансгаз и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии.

В договоре указана прокладка трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

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Как известно, Болгария критически зависит от российского газа. Западные партнеры неоднократно рекомендовали Софии диверсифицировать свои источники энергии. Однако именно Болгария в 2006 и 2009 годах наиболее пострадала от газового шантажа, организованного Россией.

Напомним, что немецкое Федеральное агентство по сетям распорядилось немедленно начать исполнять вердикт Европейского суда о незаконности решения о предоставлении российскому газовому монополисту Газпрому права на полное использование мощностей газопровода OPAL.