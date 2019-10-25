Добивал раненых: в РФ солдат-срочник устроил бойню, 10 убитых и раненых

В Сети опубликовали фото солдата Р.Шамсутдинова, устроившего бойню в России

В Забайкальском крае России солдат срочной службы в воинской части застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.

Расстрел произошел при смене караула, при этом военный "открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести", рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Открывший огонь военный задержан, пострадавшие доставлены в военный госпиталь.

"По предварительным данным с места происшествия действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Baza, срочник, расстрелявший солдат в воинской части, прослужил там всего 4 месяца.

Подчеркивается, что расстрел произошел в комплексе военной подготовки, расположенном на территории военной части, при этом солдат внезапно открыл огонь на поражение по своим сослуживцам.

Отмечается, что среди погибших – два офицера и два контрактника, своим жертвам солдат целился именно в голову. Семь человек погибли на месте, ещё один позже скончался в госпитале. Двоих сейчас оперируют – у них огнестрельные ранения туловища и конечностей.

"По предварительным данным, убийца добивал контрольными выстрелами своих раненых сослуживцев", - говорится в сообщении.

СМИ уже опубликовали имена погибших военных:

капитан Евсеев 1989 г.р.; старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.; рядовой Никитин 1998 г.р.; рядовой Богомолов 1999 г.р.; рядовой Похитило 1999 г.р.; рядовой Куроков 1998 г.р.; рядовой Андреев 2000 г.р. (скончался в госпитале).

Имя еще одного погибшего уточняется.

По данным Telegram-канала Life shot, убийцей оказался солдат Р. Шамсутдинов.

"Все произошло во время смены караула. Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них...", - уточнило издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию.