Добивал раненых: в РФ солдат-срочник устроил бойню, 10 убитых и раненых

Расстрелявший сослуживцев солдат Р. Шамсутдинов в воинской части прослужил всего 4 месяца.
В Забайкальском крае России солдат срочной службы в воинской части застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.
Расстрел произошел при смене караула, при этом военный "открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести", рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Открывший огонь военный задержан, пострадавшие доставлены в военный госпиталь.
"По предварительным данным с места происшествия действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняет Telegram-канал Baza, срочник, расстрелявший солдат в воинской части, прослужил там всего 4 месяца.
Подчеркивается, что расстрел произошел в комплексе военной подготовки, расположенном на территории военной части, при этом солдат внезапно открыл огонь на поражение по своим сослуживцам.
Отмечается, что среди погибших – два офицера и два контрактника, своим жертвам солдат целился именно в голову. Семь человек погибли на месте, ещё один позже скончался в госпитале. Двоих сейчас оперируют – у них огнестрельные ранения туловища и конечностей.
"По предварительным данным, убийца добивал контрольными выстрелами своих раненых сослуживцев", - говорится в сообщении.
СМИ уже опубликовали имена погибших военных:
- капитан Евсеев 1989 г.р.;
- старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.;
- рядовой Никитин 1998 г.р.;
- рядовой Богомолов 1999 г.р.;
- рядовой Похитило 1999 г.р.;
- рядовой Куроков 1998 г.р.;
- рядовой Андреев 2000 г.р. (скончался в госпитале).
Имя еще одного погибшего уточняется.
По данным Telegram-канала Life shot, убийцей оказался солдат Р. Шамсутдинов.
"Все произошло во время смены караула. Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них...", - уточнило издание.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию.