Амфетамины до добра не доведут: на Киевщине солдат под веществами убил соседа

Задержанный момент / Военная прокуратура

В Броварском районе Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Мужчина задержан.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями отдела коммуникации Главка Нацполиции по Киевской области.

Трагедия произошла накануне, 18 августа, в селе Залесье Броварского района.

"Между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии произошел конфликт. Тогда, злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - сказано в сообщении.

Как позднее заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, первая пуля попала потерпевшему в грудь, а вторая - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации, не приходя в сознание.

"Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина",− подытожил Лысенко.

Напомним, ранее в Житомирщине на 9 мая отец зарезал сына-ветерана АТО. До этого во время нападения на ювелирный салон на Киевщине грабитель убил ветерана боевых действий на Донбассе.