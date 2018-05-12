Спор, стычка и смерть. На Житомирщине 9 мая отец зарезал сына-атошника

В среду вечером, 9 мая — на День Победы — в Коростене Житомирской области после спора в ходе стычки отец ранил ножом в грудь сына, пострадавший умер.

Злоумышленник — 60-летний местный житель — признал свою вину, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

Агентство "Интерфакс-Украина", опираясь на сведения отдела коммуникации полиции Житомирщины, сообщило, что погибший являлся участником антитеррористической операции.

"Медики зафиксировали смерть 37-летнего мужчину, у которого обнаружили ранение грудной клетки", — отметили в управлении. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее в Сети появилась информация, что в Подольском районе Киева группа неизвестных в масках напала на ветерана АТО, который воевал в Донецком аэропорту (защитников объекта называют "киборгами"), боец попал в больницу.

В полиции столицы сообщили, что на Подоле вечером 2 мая на участника спецоперации напали пять человек — три парня и две девушки, произошла драка. Пострадавшим оказался боец, 1989 года рождения. Позже стало известно, что пострадал Дмитрий Иващенко (никнейм Вербич). Узнать больше об инциденте можно здесь.