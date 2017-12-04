Нападение на ювелирку на Киевщине: грабитель убил атошника, воевавшего в самых горячих точках

В Белой Церкви Киевской области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин застрелил сотрудника частной охранной фирмы, который оказался бывшим бойцом АТО, воевал в самых горячих точках, в частности, в Дебальцево и Иловайске.

Инцидент произошел вечером 3 декабря по адресу Александрийский бульвар, 80, еще один охранник был ранен в ногу, пишет ТСН ссылаясь на сотрудника Белоцерковского отдела полиции Андрея Семеренко.

"Один из бойцов получил огнестрельное ранение шеи. Медикам не удалось его спасти. Погибшему было 42 года. Он — бывший боец АТО, воевал в самых горячих точках, в частности, в Дебальцево и Иловайске", — отмечается в статье.

Напомним, 3 декабря в Белой Церкви неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями.

Продавец успел нажать тревожную кнопку, и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны, нападавший несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся.