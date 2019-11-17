Ушел из жизни культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
В Лондоне 16 ноября в возрасте 81 года умер автор знаменитых портретов рок-звёзд и актёров, фэшн-фотограф Терри О'Нил.
О смерти фотографа в Twitter сообщили его официальные представители.
Британские СМИ сообщают, что причиной смерти фотографа стало осложнение вследствие онкологического заболевания.
Терри О'Нил начал снимать в 1960-х годах. На его фотографиях запечатлены The Beatles, Rolling Stones, музыканты Дэвид Боуи, Элтон Джон и многие другими. Также он снимал членов королевской семьи, известных политиков, кинозвезд и многих других знаменитостей. Ему позировали Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, Шон Коннери, Пол Ньюман, Клинт Иствуд. В числе последних работ фотографа – сделанный в 2008 году снимок Эми Уайнхаус.
Все, кому посчастливилось работать с мастером, оценивали его профессионализм, ум, щедрость и обаяние. Многие его работы находятся в Национальной портретной галерее в Лондоне, а также в сорока галереях по всему миру.
Женой фотографа была актриса Фей Данауэй, с которой он познакомился, когда запечатлел ее после получения Оскара.
It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.— Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019
Full details : https://t.co/IKNdSC639G
Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB
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