Ушел из жизни культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил

Фотографа называют летописцем 60-х годов / Фото: Twitter/Terry O'Neill

В Лондоне 16 ноября в возрасте 81 года умер автор знаменитых портретов рок-звёзд и актёров, фэшн-фотограф Терри О'Нил.

О смерти фотографа в Twitter сообщили его официальные представители.

Британские СМИ сообщают, что причиной смерти фотографа стало осложнение вследствие онкологического заболевания.

Терри О'Нил начал снимать в 1960-х годах. На его фотографиях запечатлены The Beatles, Rolling Stones, музыканты Дэвид Боуи, Элтон Джон и многие другими. Также он снимал членов королевской семьи, известных политиков, кинозвезд и многих других знаменитостей. Ему позировали Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, Шон Коннери, Пол Ньюман, Клинт Иствуд. В числе последних работ фотографа – сделанный в 2008 году снимок Эми Уайнхаус.

/ Фото: Terry O'Neill

/ Фото: Terry O'Neill

Все, кому посчастливилось работать с мастером, оценивали его профессионализм, ум, щедрость и обаяние. Многие его работы находятся в Национальной портретной галерее в Лондоне, а также в сорока галереях по всему миру.

Женой фотографа была актриса Фей Данауэй, с которой он познакомился, когда запечатлел ее после получения Оскара.

It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.



Full details : https://t.co/IKNdSC639G



Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB — Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019

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