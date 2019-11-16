В России скончался поэт, экс-редактор журнала Юность

Скончался поэт Валерий Дударев / Фото: wikipedia.org

В Москве в возрасте 54 лет умер известный поэт, бывший главный редактор журнала Юность Валерий Дударев.

"Поэт, филолог, заведующий отделом поэзии журнала Юность (2007—2019 гг. — главред Юности) Валерий Фёдорович Дударев ушел на 55-м году жизни", - сообщает Литературная газета.

Дударев издал несколько сборников стихов, которые переводились на английский, болгарский и польский языки. Он был лауреатом литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина и Бориса Корнилова.

Поэт родился в Москве, окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете. Автор поэтических сборников На склоне двадцатого века, Где растут забытые цветы, Глаголица, Интонации, Ветла. Поэзия Дударева переведена на несколько языков. Последняя поэтическая подборка Валерия Дударева была опубликован в сентябре 2019 года.

"К стихам Валерия Дударева у меня искренняя, сразу возникшая приязнь… Среди других поэтов я бы сразу его узнала. Мне нравится, что ему особенно удаются концовки стихотворений…", - писала о его творчестве Белла Ахмадулина.

Коллеги Дударева не стали озвучивать причину его смерти.

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