В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей оказать помощь

Врачи отказались помочь пенсионерке / Фото: скриншот из видео

В Харькове пожилая женщина умерла вследствие того, что врачи одной из местных больниц отказались оказать ей помощь, требуя транспортировки в другое медучреждение.

Как сообщает местный сайт 057.ua со ссылкой на информацию дочери Елены Лиманской, пенсионерке дома стало плохо, и пришедший на дом терапевт рекомендовал лечь в отделение и прокапать лекарства для нормализации ритма сердца и снижения пульса.

Дочь договорилась в больнице, что для ее матери есть место в стационаре и на скорой повезла ее в отделение.

"Мы приехали туда, маму забрали в приемное отделение, а меня не пустили. Ей сняли кардиограмму, после чего ее вывозят на каталке и говорят, что нам надо ехать дальше", — рассказывает Елена.

Однако заведующая ответила, что ей все равно на какие-либо договоренности, но в отделение больную она не пустит.

"Я говорю – у нас уже договорено с врачом, мне пообещали положить маму. Заведующая ответила – только пусть попробует положить вашу маму", — утверждает харьковчанка.

Елена уже намеревалась везти маму в другую больницу, но ей внезапно стало хуже: женщина перестала разговаривать и узнавать дочь. Лишь тогда врачи соизволили поставить ей капельницу, однако драгоценное время было потеряно, и пенсионерка вскорости умерла.

"Терапевт не мог поверить, что мама умерла, ей ведь всего лишь надо было поставить вовремя капельницу", — добавила Елена.

Дочь умершей намерены добиваться правды в суде, а юристы утверждают, что неоказание медицинской помощи является уголовным преступлением.

В Харьковском горсовете на инцидент уже отреагировали. На время расследования главный врач больницы будет отстранен от исполнения обязанностей.

"Уже от себя лично — не знаю, что там сегодня может рассказать прокуратура, которая еще не получила ни одного документа ни от больницы, ни от скорой помощи, но мы завтра, изучив все документы, расскажем в деталях, как это могло произойти", - заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины отчиталось, что по состоянию на 4 ноября в стране официально подтвердили 21 диагноз "дифтерия".

Напомним, ранее в Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.