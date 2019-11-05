"Непривитых антибиотики не спасут": дифтерией заболела еще одна жительница Харьковщины

На Харьковщине зафиксировали второй случай дифтерии / Фото: REUTERS

В Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.

"Первый случай зафиксирован в конце октября - в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию", - рассказала Куфтерина.

Также стало известно, что обе женщины получают необходимое лечение. Состояние первой пациентки, заболевшей нетоксичной формой, изначально было удовлетворительным. Второй пациентке после начала терапии стало лучше, сегодня ее состояние стабильное, отметила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

По данным Куфтериной, в Харьковской области в наличии есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания, передает Укринформ.

Отметим, в то же время в социальных сетях тему вспышки дифтерии в Украине активно обсуждают.

"Непривитых антибиотики НЕ спасут(врач)", - отметила Татьяна Ельшина.

"Младшая сестра моей одноклассницы умерла от дифтерии в 9 месяцев. Она была третьим ребёнком в семье, единственной непривитой. Мама медсестра. Память у меня на всю жизнь...", - выказалась Ксения Недельская.

Читайте такжеДифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і"Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в лицее на Позняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. В классе, где обучался ребенок, были учреждены карантинные мероприятия. Администрация учебного заведения провела уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой.