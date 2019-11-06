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"У мертвых нет мнения": в Украине подтвердили 21 диагноз дифтерия

6 ноября 2019, 15:47

В Минздраве уточнили, что за предыдущие девять лет, с 2010 по 2018 год, всего было зарегистрировано 56 случаев.

Дифтерия
В Украине подтвердили 21 случай дифтерии / Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Украины отчиталось, что по состоянию на 4 ноября встране официально подтвердили 21 диагноз "дифтерия".

При этом в Минздраве уточнили, что за предыдущие девять лет, с 2010 по 2018 год, всего было зарегистрировано 56 случаев.

"В Украине наличии 6 млн 800 тыс доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. Бесплатное прививки можно получить, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым у вас заключен декларация", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по словам доктора Комаровского, "даже если у зараженного человека нет признаков или симптомов дифтерии, он способен передавать инфекцию в течение шести недель после первоначального инфицирования"

"Бактерии чаще всего проникают в нос и горло. После заражения бактерии выделяют опасные вещества, называемые токсинами. Токсины распространяются через кровоток и часто вызывают образование плотного серого налета в носу, горле, на языке, в дыхательных путях", - сообщил Комаровский в соцсети.

При этом в соцсетях активно обсуждают вопрос вакцинации.

"Корь прошла, настала дифтерия?Не смешно... Если таким образом хотят напугать и привить не привитых, думаю, не выйдет. Все равно эти люди останутся при своем мнении(((....", - высказала свое мнение Анна Сибель.

"Анна Сибель думаю, что тут не идёт речь о том, чтобы кого-то напугать, просто фиксируют случаи заболевания. Более того, у нас в обществе есть такая тенденция - у маленького сына была скарлатина, я как медик её сразу диагностировала. И в больнице подтвердили. Только потом в выписке я прочитала, что поставили ангигу.. Просто, чтобы избежать проверок и не портить какую-то статистику.. Тут уже каждый выбирает сам! Я вот пошла, сделала прививки, отслеживаю на себе, что к чему, в целом, полёт нормальный!)", - ответила ей Анна Барановских.

"Анна Сибель у мертвих нет уже мнения) дифтерия настала не сегодня)но именно сегодня нет сиворотки) т.е лечения)", - добавила Ирина Спасионова.

Напомним, ранее в Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.

"Первый случай зафиксирован в конце октября - в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию", - рассказала Куфтерина.

Также стало известно, что обе женщины получают необходимое лечение. Состояние первой пациентки, заболевшей нетоксичной формой, изначально было удовлетворительным. Второй пациентке после начала терапии стало лучше, сегодня ее состояние стабильное, отметила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

Минздрав вакцинация МОЗ Евгений Комаровский дифтерия
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