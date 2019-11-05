В Киеве бабушку избила семья воровки - СМИ

В Киеве бабушка получила от семьи воровки, выяснили журналисты / ТСН

В Подольском районе Киева на блошином рынке злоумышленница воровала вещи у бабушки, бабушка защитила свой товар и получила от "бухой" семьи воровки.

Инцидент произошел возле Куреневского рынка, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, "бухая" семья злоумышленницы била бабушку и мужчину, который за нее заступился.

"…бабушка увидела, как у нее воруют вещи, которые она продавала. Она оттолкнула воровку, а та позвала всю свою бухую семью…", - говорится в сообщении.

Интернет-пользователей задела новость об избиении бабушки. "Нужно найти, на колени поставить, наказать, Может, есть какая-то инфа по этим тварям?!" - поинтересовался Ajust Parenkiev. "…там разливайка рядом. Стопудов аборигены", - считает Яшка Киперман.