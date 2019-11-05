В Киеве посетитель прокуратуры угодил в больницу после избиения прокурором

Рукоприкладством прокурора уже заинтересовались в ГБР / femida.news

В Киеве сотрудник местной прокуратуры №7 применил физическую силу в отношении одного из посетителей прокуратуры.

Инцидент произошел 17 сентября, а после избиения потерпевший, с 17 по 24 сентября, находился на стационарном лечении в больнице, пишут Українськi Новини.

Установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры, говорится в материалах суда.

Отметим, что рукоприкладством прокурора уже заинтересовались в Государственном бюро расследований. В частности, 18 сентября ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

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Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось о том. что в Киеве в ночном клубе сотрудник-иностранец забил до смерти посетителя.