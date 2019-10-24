"Животные, выбл*дки": в Киеве охранники устроили жестокое избиение

В Киеве охранники устроили жестокое избиение / Скриншот

В Сети опубликовали видео на котором запечатлено, как люди, одетые в камуфляжную форму, жестоко избили двоих человек.

При этом один из пострадавших уже находился на земле, а другому заломили руки и наносили удары по туловищу, при этом мужчина пытался защитить себя ногами.

Отметим, что на майке одного из мужчин, принимавших участие в жестокой расправе, было нанесено название Сириус.

"Это же что же такого должен был сделать то мужчина, чтобы те трое так издевались над ним и отпустили? Киев, Щербакивского", - написано в комментарии под опубликованным видео.

Це ж що ж такого мав зробити той чолов'яга, щоб оті троє так знущалися над ним і відпустили? Київ, Щербаківського До речі, минулими вихідними стався схожий випадок на Салютній. Але тоді "орли" нарвалися не на того і майже добу простояли із пробитими колесами. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Отметим, что опубликованное видео вызвало волну возмущения в Сети:

"Долбо@бы. А если силы не рассчитать? человека можно и на тот свет отправить. Что творят эти животные жесть просто, нет слов - а нет, есть- выбл@дки", "Трое на одного, норм так, нашли себе равного", "Черти", "Я знаю лиш одне:коли двоє тримають,а третій б'є-всі троє виродки", "Когда задержанный не сопротивляется - бить запрещено. Это превышение полномочий. Из задача обезвредить того, кто сопротивляется, и все", "Від отриманих травм людина може померти або стати інвалідом", "Страна, где олигофрены из сёл, которых не берут никуда, кроме охраны, позволяют себе такое, обречена на перманентный пиздец", - пишут в пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве охранники супермаркета жестоко избили мужчину дубинками.