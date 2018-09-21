"Жесть" в Киеве: охранники супермаркета жестоко избили мужчину дубинками

В Киеве жестоко избили мужчину / ТСН

В Киеве охранники с помощью спецсредств жестоко избили мужчину, который пожаловался на пролитую воду в одном из магазинов сети АТБ.

Автор видео, утверждает, что мужчина сделал замечание работникам супермаркета АТБ из-за лужи воды на полу и попросил позвать администратора, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Работники же вызвали охранную фирму, а те, якобы, не разбираясь, начали бить мужчину. Но, в чем реальная причина этой ситуации на видео, точно неизвестно", – сказано в подписи к видео.

Отметим, что трое охранников набросились на мужчину и жестоко избили его дубинками и ногами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подрались сотрудники САП и НАБУ.