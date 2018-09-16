На Харьковщине 15 неизвестных в масках битами жестоко избили шестерых человек

На Харьковщине людей избили битами / vk.com/dk_vin

Группа неизвестных лиц в масках и с битами избили шестерых человек в городе Чугуеве Харьковской области.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, минувшей.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 16 сентября, в 1:00 в службу "103" поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала молодому парню нанесены повреждения.

Пострадавший рассказал, что на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали "скорую помощь". В результате драки за медицинской помощью обратилось в целом шесть граждан.

"Очевидцы утверждают, что такие нападения уже случались. Ранее двум наркозависимым жителям Чугуева уже были нанесены тяжкие телесные повреждения тоже молодчиками в масках", - говорится в сообщении.

Следователем сведения внесены в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство) УК. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Днепром группа подростков жестоко избила парня.