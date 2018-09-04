Расправа по наводке: под Днепром группа подростков жестоко избила парня

4 сентября 2018, 14:08

Пострадавшего избивали двое, а вокруг стояли около 20 друзей.

Артем Ветров
Пострадавший Артем Ветров / Фейсбук М.Ветровой

В городе Каменское Днепропетровской области подросток пострадал в результате жестокого избиения группой сверстников.

"Вчера по наводке двух девочек, которые в прошлом "встречались" с Артемом, и одного мальчика, вроде "сына помощника депутата" и "друга" Артема, банде подростков был сдан мой сын. По его словам, за ним охотились, несколько раз уже не получилось его побить, но вчера таки удалось", — написала в Facebook мать пострадавшего Мария Ветрова.

Она рассказала, что пострадавшего избивали двое, а вокруг стояли около 20 друзей и знакомых, при этом никто не вызвал полицию.

"Никто не позвонил мне, хотя мой номер был у некоторых. Артем не сопротивлялся, хотя он сильный, потому что рядом стояли еще пятеро готовых подключиться к избиению", — подчеркнула Ветрова.

Она добавила, что сын умолял не звонить в полицию, потому что обидчики не дадут ему жить: "И вообще это страшные люди, они могут и убить по дороге в училище, что это такой город и здесь есть какие-то "смотрящие", которые присутствуют при всех драках и одобряют или не одобряют самосуд, определяют, кого бить, и что некоторые из них пошли и в полицию работать".

Ветров отметила, что подобные случаи с расправой подростков над подростками случаются не впервые.

В то же время в отделе коммуникации полиции Каменского ТСН сообщили, что зарегистрировали соответствующее обращение: "Заявительница просит установить личности подростков, которые избили ее сына. Материал зарегистрирован, в настоящее время полиция проводит проверку. По этому материалу работают инспекторы ювенальной превенции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".

Напомним, ранее стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе.

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избиение Днепропетровская область Каменское
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