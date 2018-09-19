В Киеве подрались сотрудники САП и НАБУ - опубликовано видео

Холодницкий утверждает, что спецназ НАБУ напал на сотрудников САП / facebook.com

Под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве произошла потасовка, в которой сцепились сотрудники двух антикоррупционных структур - собственно САП и НАБУ. Руководитель первой, Назар Холодницкий, заявил, что его водитель был избит спецназом НАБУ.

"Приехал спецназ НАБУ освобождать своих", - заявил глава САП "Украинской правде".

Конфликт, по словам Холодницкого, возник, когда представители НАБУ попытались забрать микроавтобус, принадлежащий САП. Как видно из полученного журналистами видео, ситуация произошла во дворе возле отделения "Охматдета", откуда по утверждению САП, прокладывали кабель для прослушивания Антикоррупционной прокуратуры.

На кадрах можно видеть, что на месте происшествия присутствовали правоохранители в камуфлированной униформе НАБУ, лица в полицейской форме и люди в штатском.

Ранее Назар Холодницкий сообщил о новой попытке установить "прослушку" в кабинете САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ. В свою очередь, представители Национального антикоррупционного бюро заявили, что не устанавливали средства прослушивания в кабинете Холодницкого, и их сотрудников за это никто не задерживал.

Поширена у #ЗМІ інформація про буцімто затримання детектива #НАБУ не відповідає дійсності: жодного детектива сьогодні не затримували. Це – не перша фейкова новина лише за сьогодні про НАБУ, в тому числі розповсюджена з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Будьте уважні — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 вересня 2018 р.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура после несостоявшейся отставки главы ведомства Назара Холодницкого начала уголовное производство против детективов Национального антикоррупционного бюро, обвинив тех в разглашении информации, проходящей, как "тайна следствия".