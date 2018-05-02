В НФ назвали скандалы между НАБУ и САП "подрывом идеи борьбы с коррупцией"

Лидер Народного фронта Арсений Яценюк подчеркнул, что Антикоррупционный суд – это еще один из элементов антикоррупционной реформы.

"Борьба с коррупцией имеет двусторонний путь: Одна сторона - это государственное принуждение и неотвратимость ответственности. Другой – это реформа экономики и уничтожения самой базы для коррупции", - сказал в интервью журналу "Фокус" лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно недавних скандалов в антикоррупционных органах, Арсений Яценюк сказал: "Это не внутриведомственные скандалы. Это подрыв идеи борьбы с коррупцией как таковой", передает пресс-служба НФ.

"Это же фактически идет борьба за полномочия и компетенцию", - добавил он. Арсений Яценюк подчеркнул, что Антикоррупционный суд – это еще один из элементов антикоррупционной реформы: "Но ты не можешь побороть коррупцию, не уничтожив ее основные причины".

"У меня было Антикоррупционное бюро или САП, когда я разорвал все коррупционные газовые контракты? Нет, не было. У меня была политическая воля. Мне нужно было НАБУ или САП, чтобы ввести систему "ПроЗорро" в государственных закупках? Нет. И мы же ее сделали, правда? Мне нужно было НАБУ или САП для того, чтобы повысить заработные платы в судах, полиции, прокуратуре и на государственной службе? Нет. Мне нужен был Антикоррупционный суд для того, чтобы снять десятки регуляций в украинской экономике, а антикоррупционные органы для того, чтобы провести приватизацию? Нет", - сказал он.

"Это дорога, которая имеет две автострады. Одна автострада – это государственное принуждение и неотвратимость ответственности. А вторая – это реформа экономики и уничтожение самих основ, базы для коррупции", - подчеркнул Арсений Яценюк.