В Киеве в ночном клубе сотрудник-иностранец забил до смерти посетителя

Сотрудник-иностранец забил до смерти посетителя ночого клуба / kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева охранник ночного клуба избил посетителя, в результате он скончался.

Потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, что оказалась смертельной.

В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице, рассказали в полиции Киева.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре молодой человек одним ударом лицо повалил охранника на пол.