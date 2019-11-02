В Киеве в ночном клубе сотрудник-иностранец забил до смерти посетителя

Потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения.
В Голосеевском районе Киева охранник ночного клуба избил посетителя, в результате он скончался.
Потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, что оказалась смертельной.
В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице, рассказали в полиции Киева.
Злоумышленником оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре молодой человек одним ударом лицо повалил охранника на пол.