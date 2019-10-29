Один удар: в супермаркете полном покупателей произошла жестокая драка

Полиция / УНИАН

В супермаркете Днепра произошла драка. Отмечается, что в инциденте участвовал охранник магазин и покупатель.

Так, скандал в супермаркете Варус произошел в понедельник, 28 октября, на жилом массиве Парус.

По данным Telegram-канала "Х**вый Днепр", парень пытался выйти из магазина с товаром, который не оплатил. В свою очередь охранник магазина остановил воришку для осмотра. При этом мужчина накинулся на охранника и завязалась драка. Вор одним ударом в лицо повалил охранника на пол, после чего пошел к выходу из магазина.

На видео четко видно, что, направляясь к двери, молодой человек нанес удар еще одному мужчине.

На момент инцидента в помещении супермаркета находились и другие люди, но никто не попытался остановить наглого вора.

Напомним, что ранее в киевском суде подрались сторонники и противники переименования улиц и мостов из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.