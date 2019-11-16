"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в России

Никита Исаев умер в поезде / Никита Исаев/Facebook

В субботу, 16 ноября, в России умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

По информации Telegram-канала Mash, 41-летний Исаев возвращался на поезде в Москву из Тамбова и почувствовал себя плохо.

Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков.

Исаев был лидером общественно-политического движения "Новая Россия" и директором Института актуальной экономики.

В то ж время, на фоне последних активных действий Исаева (пусть многие и считали их имитацией бурной деятельности, а самого Никиту подконтрольным Кремлю) его смерть вызывает очень много вопросов.

По версии телеграм-канала Запреное мнение, можно даже не сомневаться, что "заинтересованные в смерти Исаева были, причём их было немало".

Чуть позже информацию о смерти Исаева прокомментировал его пресс-секретарь Александр Макаренко.

При этом Макаренко сразу обратил внимание на то, что смерть Исаева не носит криминальный характер.

"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", — подчеркнул Макаренко, передает Газета.ру.

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