Умер Виталий Жигалин: причины смерти, болезнь, фильмография

Виталий Жигалин / kino-teatr.ru

В России на 48-м году умер актер театра САТД им. М. Горького Виталий Жигалин. О его смерти сообщили на работе, опубликовав трогательный пост в Facebook,

"5 ноября 2019 года на 48-ом году жизни после продолжительной болезни скончался актёр, педагог САТД им. М. Горького Виталий Жигалин. Гражданская панихида пройдет 8 ноября, с 11.00 в помещении Дома Актера (ул. Вилоновская, 24)", - говорится в facebook САТД им. М. Горького.

Коллеги отметили, что умерший Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов.

Жигалин был импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, Человек с сильным волевым характером.

Семья Виталия Жигалина пока что не делала официальных заявлений, и неизвестно, будет ли жена с детьми на прощании.

Виталий Жигалин: Фильмография

2015 – Улицы разбитых фонарей-15

2015 – Невский

2014 – Лучшие враги

2014 – Внутреннее расследование

2014 – Белая ночь

2013 – Чужой райно

2013 – ППС-2

2013 – Морские дьяволы. Смерч-2

2013 – Ментовские войны-7

2013 – Команда

2013 – Ковбои

2013 – Дознаватель-2

2013 – Государственная защита-3

2011 – Тайны следствия-10

2011 – Служу Советскому Союзу!

2011 – Раскол

2011 – Литейный (6-й сезон)

2010 – Вопрос чести

2002 – Трио

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