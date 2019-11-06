Умер Виталий Жигалин: причины смерти, болезнь, фильмография

В Москве после продолжительной болезни скончался российский актер театра и телевидения Виталий Жигалин.
В России на 48-м году умер актер театра САТД им. М. Горького Виталий Жигалин. О его смерти сообщили на работе, опубликовав трогательный пост в Facebook,
"5 ноября 2019 года на 48-ом году жизни после продолжительной болезни скончался актёр, педагог САТД им. М. Горького Виталий Жигалин. Гражданская панихида пройдет 8 ноября, с 11.00 в помещении Дома Актера (ул. Вилоновская, 24)", - говорится в facebook САТД им. М. Горького.
Коллеги отметили, что умерший Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов.
Жигалин был импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, Человек с сильным волевым характером.
Семья Виталия Жигалина пока что не делала официальных заявлений, и неизвестно, будет ли жена с детьми на прощании.
Виталий Жигалин: Фильмография
- 2015 – Улицы разбитых фонарей-15
- 2015 – Невский
- 2014 – Лучшие враги
- 2014 – Внутреннее расследование
- 2014 – Белая ночь
- 2013 – Чужой райно
- 2013 – ППС-2
- 2013 – Морские дьяволы. Смерч-2
- 2013 – Ментовские войны-7
- 2013 – Команда
- 2013 – Ковбои
- 2013 – Дознаватель-2
- 2013 – Государственная защита-3
- 2011 – Тайны следствия-10
- 2011 – Служу Советскому Союзу!
- 2011 – Раскол
- 2011 – Литейный (6-й сезон)
- 2010 – Вопрос чести
- 2002 – Трио
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