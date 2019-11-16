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Умерла легендарный хореограф Национальной оперы Украины

16 ноября 2019, 19:04

Худрук скончалась после продолжительной болезни.

Анико Рехвиашвили умерла после продолжительной болезни / Фото: Константин Мельницкий/Капитал

В Киеве в возрасте 55 лет ушла из жизни народная артистка Украины, один из самых выдающихся украинских хореографов, художественный руководитель балета, профессор Анико Рехвиашвили,

"Наш театр и украинское искусство понесли большую невосполнимую утрату. Талант Рехвиашвили раскрылся во многих спектаклях балетной труппы, поставленных ею в течение последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем балетной труппы. И еще до того она заявила о себе как талантливый организатор ансамбля-театра "Созвездие Анико", - сообщает пресс-служба Национальной оперы.

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"Она была большой творческой личностью с собственным видением и пониманием сущности хореографического искусства, отдавала горение своего сердца и большое вдохновение балету, который был альфой и омегой ее творческой жизни. Она оставила яркий след не только в истории Национальной оперы Украины, но и в мировом хореографическом искусстве", - отметили в Национальной опере.

Уточняется, что легендарный хореограф умерла в результате продолжительной болезни.

Напомним, в Москве в возрасте 54 лет умер известный поэт, бывший главный редактор журнала Юность Валерий Дударев.

Напомним, в России умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев. 41-летний Исаев возвращался на поезде в Москву из Тамбова и почувствовал себя плохо.

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