"Главный ужас": политолог назвал самую тяжелую черту России

В России правоохранители перестали поддерживать моральные и конституционные нормы, считает политолог / Reuters

Самой тяжелой чертой Российской Федерации является то, что люди, которые призваны охранять закон, перестали поддерживать конституционные и моральные нормы, могут применить силу к любому человеку и фабриковать дела.

Главный ужас вызывает довольно-таки новое явление в России, ему лет десять - это абсолютная безнаказанность людей в погонах, рассказал сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) - политолог Александр Морозов Главреду.

По его словам, одно дело, если на улице бандиты, но совсем другое, если чувствуется, что правоохранители абсолютно вышли из поддержания моральных и конституционных норм.

"Одно дело, когда у вас на улицах - бандиты… Вы понимаете, что это - отдельное от государства нечто. Даже если они влиятельны, то, в конце концов, они будут разгромлены. Если у вас экономические проблемы, вы можете их пережить, устроившись на две работы и приложив бо́льшую энергию…", - отметил собеседник.

Читайте также"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада РоссииМорозов добавил, что абсолютно другое дело, когда люди, призванные охранять закон "могут совершенно произвольно фабриковать дела против людей, если они могут любого человека подвергнуть насилию, и в обществе воцаряется страх перед этим, то к этому невозможно привыкнуть".

"Это, на мой взгляд, является самой тяжелой чертой России", - поделился эксперт.

Ранее Александр Морозов говорил, что в Российской Федерации президент Владимир Путин как бы растворился в политической системе, в каждой ее поре. Эксперт считает, что России придется избавляться от путинизма.