Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина

Владимир Путин как бы растворился в политической системе РФ, сказал эксперт / Reuters

Сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), политолог Александр Морозов считает, что с тезисом нет российского президента Владимира Путина - нет России, можно отчасти согласиться.

С одной стороны, в РФ политическая система приняла форму путинизма, а с другой - понятно, что после нынешнего российского лидера история пойдет дальше, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник отметил, что в России "Путин и политическая система - это одно и то же".

"Путин как бы растворился в российской политической системе, в каждой ее клетке, в каждой поре. Потому с этим тезисом ("нет Путина - нет России" - Ред.) отчасти можно согласиться", - заявил Морозов.

Политолог полагает, что стране не избежать выхода из путинизма.

Читайте такжеРоссийский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего"Посмотрите, было долгое 30-летнее правление Николая I (российский император - Ред.) … и тогда казалось, что он создает политическую систему навечно. Он правил долго, он был создателем русской бюрократии, многих норм государства и т.д. Но, тем не менее, во второй половине ХХ века это была уже совершенно другая империя и другое правление", - добавил он.

Морозов подчеркнул, что и после советского диктатора Иосифа Сталина, который был у власти 30 лет, началась другая история. "При Сталине Россия была в одних границах, а уже через 50 лет она была уже совершенно в других границах, когда Советский Союз распался", - заявил эксперт.

По его словам, "поэтому сказать, что путинизм равен России, что русские - это народ, созданный для такой авторитарной власти, нельзя". "Народ принимает любую форму при разных обстоятельствах, при разном лидерстве. У народа есть разные традиции: в какой-то момент он выбирает для себя одну традицию, в какой-то - другую", - объяснил политолог.

Ранее социолог, публицист, автор книги Система Путина. Куда рулит новый "Русский мир" и двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман говорил, что в России путинизм похоронит молодежь.