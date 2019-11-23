Четвертовавший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей

Предположительный наемник Вагнера Руслан (второй слева)

Один из членов частной военной компании Вагнер, участвовавший в жестокой расправе с расчленением в 2017 году в Сирии, принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодежи в РФ.

Он в 19-летнем возрасте принимал участие в боевых действиях в Чечне, получил ранение, в 2001 году его признали ветераном боевых действий.

В разговоре с журналистами Руслан не признался, что пытал человека на видео, а на вопрос, почему у него такие же данные паспорта, что и в палача, ответил, что не знает. Также его ввел в ступор вопрос, имеет ли он татуировку на левой части груди, как и расчленитель на видео.

При этом Руслан подтвердил, что участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи, пишет Фонтанка.

Читайте такжеОтрубили головы, авто сожгли: ЧВК Вагнер потерпела очередное фиаско в Африке"Ну, выступаем волонтерами. На школьных собраниях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. Ну дети же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий преодолевают", – заявил он.

Отметим, что на попавшей в Сеть видеозаписи было зафиксировано, как российские наемники из группы Вагнера жестоко расправились с арабом: его сначала изуродовали кувалдой, потом отрезали голову и сожгли. На видео все участники расправы закрывали свои лица, кроме одного. Благодаря этому журналистам удалось установить его личность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК Вагнера.