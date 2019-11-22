Отрезали голову, расчленили тело: воевавший на Донбассе наемник РФ участвовал в дикой расправе в Сирии

Российский наемник Дычко Станислав Евгеньевич участвовал в зверском убийстве пленного в Сирии.

Он принимал участие в боевых действиях в Сирии в группе российских наемников из ЧВК Вагнера, а его имя удалось установить благодаря тому, что Дычко ранее попал в базу проекта Миротворец.

"Опознан один из "вагнеровцев", зверски замучавших сирийца. В распоряжении российской Новой газеты чудесным образом оказалась копия паспорта одного из палачей, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. И вот это групповое фото. Фамилию НГ не публикует, но за пару кликов в интернете выясняется, что персонаж есть на Миротворце. Дычко Станислав Евгеньевич, 1990 г.р., Ставропольский край. Стрелок-разведчик в ЧВК Вагнер. На фото - крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться", - подчеркнули в паблике Груз 200 из Украины в Россию.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Отметим, что ранее российская Новая газета писала о том, что спустя два года после появления первого видео, на котором запечатлено жестокое убийство мужчины в Сирии, журналисты установили личность одного из палачей. Им оказался служивший в разведке "группы Вагнера" российский наемник.

Отмечается, что первый видеоролик о расправе появился в Сети еще в 2017 году. Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы "группы Вагнера", но никто не смог этого подтвердить. В ноябре 2019 года в Сети появилось продолжение истории – еще три части видеозаписи, из которых, в частности, стало понятно, что случилось с арабом. Его сначала изуродовали кувалдой, потом отрезали голову и сожгли под музыку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК Вагнера.