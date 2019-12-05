Известного режиссера шокировало хамство представителя Путина

В России проходяд массовые протесты против строительства полигона Шиес / Новая газета

Известный российский режиссер Александр Сокуров поразился равнодушию крупного путинского чиновника и его наплевательскому отношению к судьбе людей.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя свою встречу с неназваным представителем президента РФ Владимира Путина. Разговор касался протестов – мусорный полигон Шиес обеспокоил не только экологических активистов, но и простых россиян, которые вышли на протесты в Архангельске, Северодвинске и других городах севера России, потребовав запретить стройку мусорного полигона на станции Шиес и отправить в отставку губернатора Архангельской области.

Читайте такжеПутин сам развалит РФ в попытке скрыть свои преступления"Ни на один вопрос я не получил ответа. Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника. Никогда ранее я не встречался с начальствующим господином, столь враждебно и высокомерно настроенным по отношению к своему соотечественнику. И по отношению к людям, гражданам вообще", - описал свою встречу с посланником Путина Сокуров.

Он отметил, что встреча потрясла его своей бесполезностью.

"Обсудить тревогу архангелогородцев, их открытый долговременный уже протест не получилось. Сам факт существования Совета по правам человека вызывает у моего собеседника нескрываемое раздражение. Очевидно, таким чиновным господам хочется лишь одного - вообще ликвидировать какой-бы то ни было контакт с народом на местах", - рассказал Сокуров о своих впечатлениях.

Читайте такжеПосле краха путинского режима его пособников ждет наказаниеРежиссер добавил, что путинский чиновник называл протестующих "спекулятивной оппозицией", их действия объяснял "вмешательством американцев", а также заявил, что с "этими людьми вообще не о чем разговаривать". Представитель Путина обвинил людей в том, что те "работать они не хотят, слишком требовательны к уровню зарплаты и вообще капризны".

"С нескрываемым чувством гнева, возмущения, с отчаянием я встал и, не прощаясь, ушел из этого государственного кабинета", - резюмировал Сокуров.

Напомним, Александр Сокуров был одним из деятелей культуры, кто обращался к Владимиру Путину за помилованием украинского режиссера Олега Сенцова, пока того держали в заключении в России.