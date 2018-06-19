Российские деятели культуры попросили Путина помиловать Сенцова

12 российских деятелей культуры попросили президента России Владимира Путина помиловать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Обращение опубликовано на сайте "Эха Москвы".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает (...) Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в обращении.

Под ним подписались: режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, а также глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, телеведущий Владимир Познер, главный редактор журнала L'Officiel Russia Ксения Собчак и актриса Чулпан Хаматова.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят украинского режиссера Олега Сенцова в Салехарде вдвоем.

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского", - заявила Москалькова.