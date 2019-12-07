  1. Главная
  3. Мир

Байден назвал одно большое желание Путина

7 декабря 2019, 08:49

Экс-вице-президент Штатов отметил, что смотрел в глаза президенту России.

Джо Байден утверждает, что Владимир Путин хотел покончить с НАТО
Владимир Путин хотел покончить с НАТО, утверждает Джо Байден / Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что у российского лидера Владимира Путина было одно большое желание.

Глава РФ хотел, в частности, "покончить с НАТО", приводит слова Байдена CNBC.

Экс-вице-президент подчеркнул, что лично общался с лидером России, "смотрел ему в глаза".

"…У этого человека, было одно большое желание - покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса", - утверждает он.

Ранее экс-госсекретарь США, писательница Кондолиза Райс говорила, что Владимир Путин имеет авторитарные инстинкты. По ее словам, президент РФ полагает, что объединяет граждан своей страны "величием".

НАТО США Владимир Путин желание Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден назвал одно большое желание Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:52
Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами
08:49
Байден назвал одно большое желание Путина
08:41
Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу мнение
08:30
Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление Видео
08:29
Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: вспышка гнева и отличное свидание
08:11
Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва Фото
07:59
"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи
07:36
"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео Видео
07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом Фото
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
01:09
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
19:24
Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Видео
18:58
"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме
18:51
Политолог рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"
18:50
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
18:49
"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко
18:44
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять