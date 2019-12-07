Байден назвал одно большое желание Путина

Владимир Путин хотел покончить с НАТО, утверждает Джо Байден / Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что у российского лидера Владимира Путина было одно большое желание.

Глава РФ хотел, в частности, "покончить с НАТО", приводит слова Байдена CNBC.

Экс-вице-президент подчеркнул, что лично общался с лидером России, "смотрел ему в глаза".

"…У этого человека, было одно большое желание - покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса", - утверждает он.

Ранее экс-госсекретарь США, писательница Кондолиза Райс говорила, что Владимир Путин имеет авторитарные инстинкты. По ее словам, президент РФ полагает, что объединяет граждан своей страны "величием".