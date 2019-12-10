"Атака на ЕС": в Германии снова встали на защиту газопровода в обход Украины

Северный поток-2 / Reuters

В Германии снова заступились за российский газопровод Северный поток-2. В Восточном комитете немецкой экономики заявили, что санкции США угрожают суверенитету Европейского союза.

При этом в комитете считают, что американские санкции в отношении российского газопровода является атакой на суверенитет Евросоюза, а также плохим сигналом для соглашений, которых достигли в Париже.

"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил председатель комитета Оливер Хермес.

Также санкции Белого дома угрожают реализации проектов по СПГ в Германии.

Как ранее сообщал Главред, США внесли санкции против газопровода Северный поток-2 в законопроект о национальной обороне на 2020 год.