Bloomberg: США приняли меры по реализации санкций против Северного потока-2

США начинают учреждать санкции за Северный поток-2 / ТВЦ

США внесли санкции против газопровода Северный поток-2 в законопроект о национальной обороне на 2020 год.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, под санкции могут попасть компании и суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители, которые с ними связаны.

Отмечается, что санкции могут стать причиной блокировки транзакций и отказа в выдаче американских виз.

Напомним, 4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2.

Как ранее сообщал Главред, в Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза из-за поддержки позиции США в вопросе Северного потока-2.

Также в Российской Федерации насторожились из-за будущих санкций США из-за газопровода Северный поток – 2. По словам первого зампреда комитета Совета федерации по международным делам Владимира Джабарова, новые антироссийские ограничения незаконны.