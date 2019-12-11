Названо слово года по версии словаря Merriam-Webster

Словарь Merriam-Webster - старейший в Америке толковый словарь/ Фото getty images

Старейший американский толковый словарь Merriam-Webster определил слово года – им стало местоимение "они" (they).

В 2019 году пользователи Merriam-Webster на 313% чаще уточняли значение слова "they", передает ВВС со ссылкой на представителей словаря. Всплеск внимания к местоимению произошел после того, как поп-звезда Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он".

Сэм Смит / Фото getty images

"Я понимаю, что будет много ошибок и неверных определений пола, но все, о чем я прошу, пожалуйста-пожалуйста, попытайтесь"", - написал Смит в своем Twitter еще в сентябре.

После этого редакция Merriam-Webster решила поддержать людей, чья гендерная идентичность находится вне бинарной гендерной системы. Слову "они" (they) добавили новое значение – теперь это местоимение может быть использовано по отношению к человеку, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину.

Кстати, в 2015 году Общество диалектов США уже называло местоимение "они" словом года.

Напомним, онлайн-словарь современного украинского языка и сленг Мыслово определил слово "блокада" как самое популярное в 2015 году.

В 2018 году проректор Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий заявил, что в России словом года стало "шпиль".