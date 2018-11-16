Слово "шпиль" стало словом года в РФ благодаря "Боширову" и "Петрову"

Петров и Боширов хотели "посмотреть на шпиль Солсберецкого собор"

Проректор Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий заявил, что в России словом года стало "шпиль".

В интервью российскому агентству "Москва" Осадчий заявил, что если раньше это слово использовалось редко, то в этом году стало бешено популярным - в основом, из-за скандала в Солсбери и упоминания в соцсетях Петрова и Боширова.

"Слово "шпиль" до текущего года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных", - заявил Осадчий.

Читайте такжеБритания готовит санкции против Петрова с Бошировым и верхушки ГРУ – The TimesЛюди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в эфире одного из российских каналов, что приезжали в британский город посмотреть на "знаменитый "Солсберецкий собор" и его шпиль. Это породило множество мемов в соцсетях и даже песню, которую написал Семен Слепаков.

Напомним, ранее люди, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью, в котором заявили, что что посещали Великобританию в туристических целях.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.