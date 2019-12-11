"Вся палитра": в Кремле ответили на чистосердечное признание Эрнста в фейках об Украине

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле отреагировали на признание генерального директора Первого канала Константна Эрнста о фейковом сюжете про нападение "украинского истребителя" на Боинг рейса МН17. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, лживая новость не подрывает доверие к телеканалу.

"Это вовсе не подрывает. Ведь вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Боингом", - цитирует УНИАН пресс-секретаря Путина.

При этом он считает, что необходимо "давать всю палитру версий".

"Важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть", - подытожил Песков.

Как ранее сообщал Главред, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал неправдивым сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил Boeing-777 рейса MH17 в небе над оккупированным Донбассом.